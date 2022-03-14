Путин упростил направление нефтегазовых допдоходов на приоритетные цели

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий особенности исполнения бюджетов всех уровней в 2022 году и упрощающий направление дополнительных нефтегазовых доходов бюджета на приоритетные цели, сообщает «РИА Новости».



Закон разработали с целью своевременной поддержки граждан и экономики в нынешних условиях. Так, на 2022 год продлевается действовавшее в 2020—2021 годах право правительства России предоставлять госгарантии РФ на отличных от установленных законом о федеральном бюджете условиях. Это поможет поддержать российские предприятия и осуществить меры, направленные на сохранение рабочих мест и выплату зарплаты.

Закон предусматривает предварительное рассмотрение предложений по изменению финансирования полномочий в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС) комиссией Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований — это позволит корректировать или дополнять меры, направленные на развитие здравоохранения и противодействие коронавирусу.

Фото: realnoevremya.ru

Документ упрощает процедуру направления дополнительных нефтегазовых доходов бюджета на финансовое обеспечение приоритетных мероприятий.

Маргарита Головатенко