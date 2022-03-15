Эксперт назвал вероятную причину роста заболеваемости коронавирусом в Китае

Фото: Максим Платонов (архив)

В Китае рост заболеваемости COVID-19 может быть связан с активностью нового подштамма BA.2 так называемого «сына омикрона». Об этом рассказал главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, активное распространение нового варианта инфекции в ряде стран Европы вызывает опасение. Так, за последние несколько дней незначительный рост заболеваемости зафиксирован в Великобритании, Франции, Бельгии, Италии, Швейцарии и Нидерландах.

Фото: Максим Платонов (архив)

Эксперт отметил, что BA.2 не является гибридом штаммов «дельта» и «омикрон». Также Альтштейн выразил опасение, что новый подштамм будет намного опаснее, сообщает «Вечерняя Москва».



На прошлой неделе гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса далека от завершения. По его словам, COVID-19 стал причиной смерти уже более 6 млн человек.

Диана Жиленкова