Минобороны РФ: с начала спецоперации на Украине уничтожены почти 1,3 тысячи танков

С начала российской специальной операции на Украине ликвидировано 145 беспилотных летательных аппарата и 1 298 танков. Такие данные привел официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, также уничтожено 124 реактивные системы залпового огня, 469 орудий полевой артиллерии и минометов, 1 047 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ, передает «РИА Новости».

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Также сегодня в Минобороны заявили, что Вооруженные силы РФ примут оперативные меры по выводу из строя предприятий ОПК Украины, производящих используемое националистами оружие. Данное решение принято в ответ на обстрел Донецка ракетой «Точка-У».



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Диана Жиленкова