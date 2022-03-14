В Минобороны РФ рассказали подробности атаки Донецка, в результате которой погибло 20 человек

Подрыв кассетной боевой части «Точки-У» в Донецке привел к гибели 20 мирных жителей, еще 28 человек, в том числе детей, госпитализировали. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Обстрел Донецка произвели из Красноармейска. Он сейчас контролируется украинскими националистическими подразделениями.

«Кассетный боеприпас в ракете «Точка-У» доказывает, что целью удара было убийство максимально большого количества мирных жителей Донецка», — передает ТАСС сообщение ведомства.

По данным Минобороны, решение о запуске принимает командование украинской группировкой войск после утверждения руководством ВСУ в Киеве. Применение «Точки-У» в городе, где нет никаких огневых позиций ВС, — военное преступление.

Удар по Донецку был нанесен сегодня днем. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что инцидент расценивается как теракт.

Татьяна Леухина