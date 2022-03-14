В населенные пункты Украины, ЛНР и ДНР доставили более 2 тысяч тонн гуманитарного груза

Фото: Максим Платонов (архив)

В населенные пункты Украины, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) доставили свыше 2 тысяч тонн гуманитарного груза. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, уже проведено 306 гуманитарных акций, в том числе 23 — за прошедшие сутки. Мирные жители освобожденных районов получили более 100 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.

Фото: Максим Платонов (архив)

Мизинцев добавил, что сейчас проводятся 16 гуманитарных акций в Черниговской, Харьковской и Херсонской областях, а также ДНР и ЛНР. В ходе них мирному населению передаются 150 тонн гуманитарного груза, сообщает ТАСС.

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Диана Жиленкова