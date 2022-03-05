Китай призывает Россию и Украину к прямым переговорам

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что КНР призывает Россию и Украину к прямым переговорам. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам главы китайского МИД, страны должны заняться ими, даже если они не будут проходить гладко. А международное сообщество должно продолжить оказывать им содействие и поддержку до тех пор, пока они не принесут результат и стороны не придут к миру.

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Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия пока не получила от Украины информации по срокам проведения третьего раунда переговоров. Он добавил, что РФ четко обозначила условия, необходимые для урегулирования кризиса. Но украинская сторона постоянно придумывает предлоги, чтобы откладывать начало встречи.



Дарья Акимова