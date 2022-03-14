За время спецоперации ВС РФ вывели из строя 3 920 объектов военной инфраструктуры Украины

За время проведения спецоперации на Украине российские войска вывели из строя 3 920 объектов украинской военной инфраструктуры, сообщили в Минобороны РФ.



За ночь авиация и ПВО ВКС России сбили четыре украинских беспилотника, в том числе один «Байрактар ТБ-2». Всего за сутки авиация ВКС РФ поразила 187 объектов Вооруженных сил Украины.

За сутки российские войска в ходе спецоперации на Украине продвинулись на 11 км, сообщает ТАСС.

Вчера официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в результате удара высокоточным оружием большой дальности по учебным центрам ВСУ на военном полигоне Яворовский и в населенном пункте Старичи во Львовской области Украины уничтожены около 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений.

Маргарита Головатенко