За неделю в мире количество заболевших коронавирусом увеличилось на 11,5 млн человек

Фото: Ринат Назметдинов

За последнюю неделю в мире количество заражений COVID-19 возросло на 11,5 миллионов. Это почти на 1 миллион больше по сравнению с предыдущей неделей.

Впервые с конца января темпы распространения коронавируса возросли. Больше всего новых заболевших регистрируют в Южной Корее, Германии и Вьетнаме.

Фото: Ринат Назметдинов

Кроме того, за последние семь дней заболеваемость в Великобритании возросла в полтора раза, в Нидерландах — вдвое, а в Испании и Италии количество новых заражений увеличилось примерно на четверть, передает ТАСС.

Тем временем в России на этой неделе число выявленных случаев COVID-19 оказалось на 40% ниже по сравнению с прошлой. Так, в период с 28 по 6 марта в стране обнаружили 650 540 заболевших, а с 7 по 13 марта — 393 530.

Диана Жиленкова