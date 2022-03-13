В России на этой неделе выявили на 40% меньше случаев COVID-19, по сравнению с прошлой

На этой неделе число выявленных в России случаев коронавируса оказалось на 40% ниже по сравнению с прошлой, сообщили в оперштабе.



С 28 по 6 марта в РФ зарегистрировали 650 540 заболевших, а с 7 по 13 марта — 393 530. Число подтверждаемых случаев на этой неделе опустилось ниже 50 тысяч в сутки. Также на этой неделе выздоровело на 17,7% меньше пациентов, чем за прошлый аналогичный период. Доля вылечившихся продолжает расти и достигла 89,3% от общего количества заражений.

Снизилось количество летальных случаев: за последние 7 дней в России зарегистрировали 4 530 смертельных случаев, что на 15,4% меньше, чем за предыдущие периоды — это минимум с июня 2021 года. Показатель летальности опустился до 2,08%.

За последние сутки в России выявили 44 989 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране по состоянию на 13 марта выявили 17 335 186 человек.

Маргарита Головатенко