Сегодня в Татарстане ожидается до -7 градусов
В понедельник, 14 марта, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами пройдет снег, сообщили в Гидрометцентре РТ.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, прогнозируют синоптики. На дорогах гололедица.
Максимальная температура воздуха днем составит -2..-7 градусов. В Казани ожидается от -2 до -4 градусов. В Набережных Челнах температура опустится до -3..-5 градусов.
Как сообщил «Реальному времени» профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев, скоро холода отступят. По его прогнозу, положительные температуры в Татарстане могут установиться уже в середине второй половины декады марта — то есть ближе к 20-м числам месяца.
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