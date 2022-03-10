Профессор КФУ о погоде в Казани: «С воскресенья будет температура повышаться»

Фото: Максим Платонов (архив)

«У нас сейчас господствует холодный арктический воздух»

Сейчас в Казани наблюдается январская погода, не свойственная марту: уже несколько ночей температура опускается порой до минус 26 градусов, а днем стабильно около минус 10 градусов. Тем не менее, как сообщил «Реальному времени» профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев, скоро холода отступят.

Сейчас, по его словам, Казань находится под влиянием антициклона — днем много солнца и нет осадков.



— У нас сейчас господствует холодный арктический воздух, поэтому очень низкая температура в ночное время. Благодаря тому, что солнце уже мартовское, идет прогрев, то есть хорошо выражен суточный холод. И благодаря тому, что у нас сейчас антициклон, не выпадают никакие осадки. Это такой большой очаг холод. Он сформировался в Предуралье и на северо-востоке европейской части России, большую территорию занимает... То есть сейчас у нас настоящая зимняя погода, январская, совсем не мартовская погода, — заметил профессор.

Фото: Максим Платонов (архив)

Тем не менее холод все же отступит

— С воскресенья уже должны подходить к нам циклоны, у нас уже будет температура повышаться, — отметил Переведенцев.



«Пока рассчитывать на положительные температуры не приходится»

Профессор также рассказал, когда все-таки ждать прихода в столицу Татарстана весны.

— По многолетним климатическим оценкам, все это приходит в конце марта, когда наблюдается устойчивый переход через нулевой градус. Поскольку сейчас влияние севера на нас сильное, то как только появится влияние запада, Атлантики, то, конечно же, произойдет замена, — сообщил эксперт, отметив, что эта самая Атлантика начнет влиять на нашу погоду уже совсем скоро.

Положительные температуры, по словам профессора, могут появиться уже в середине второй половины декады марта — то есть ближе к 20-м числам месяца.

— Пока рассчитывать на положительные температуры не приходится. Но определенное потепление начнется, — заключил Переведенцев.

Когда ожидать таяния снега

Напомним, погода в зимние месяцы на территории Татарстана была теплой и снежной из-за того, что ее определяли преимущественно циклоны и атмосферные фронты, которые шли с Северной Атлантики. Как рассказывал Переведенцев, зима 2021—2022 годов вошла в тройку самых снежных в этом столетии.

Согласно средним многолетним наблюдениям, весна начинается в период с 31 марта по 3 апреля. Устойчивый снежный покров разрушается в период с 9 по 11 апреля, рассказал профессор.

Фото: pixabay.com

Такая снежная зима свидетельствует о том, что весной почве будет хватать влаги, рассказала профессор кафедры общей экологии Института экологии и природопользования КФУ Татьяна Рогова. Грунт сильно не промерзал, в весенние месяцы большая часть талой воды впитается в землю. Это хорошо для растений, но в низинах, где накопилось много снега, озимые могут частично погибнуть из-за переизбытка влаги.

Гидрометцентр Татарстана: в начале следующей недели будет до минус 1 градуса

В Татарстане в ближайшие дни сохранится морозная погода, сообщили в Гидрометцентре республики.

В пятницу, 11 марта, в республике прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром похолодает до -14... -19 градусов, а при прояснениях температуры опустятся до -23 градусов. Днем синоптики прогнозируют -5... -10°С.

В выходные, 12 и 13 марта, в Татарстане установится морозная и в основном сухая погода. Днем в субботу местами ожидается небольшой снег, а в отдельных районах туман. Ночные температуры составят от -17 до -22°С, при прояснениях и в низких местах опустятся до -23... -28 градусов. Днем ожидается -5... -11 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели в Татарстане ожидается небольшой снег. Ночью похолодает до -9... -14 градусов, на востоке при прояснениях — до -17°С. Днем ожидается до -1... -6 градусов.

Как отметили в Гидрометцентре РТ, накануне, 9 марта, в Татарстане максимальные температуры воздуха днем опустились до -9... -11 градусов, а сегодня ночью и утром составили до -15... -21°С. Среднесуточные температуры были на 5 градусов ниже нормы, обратили внимание синоптики. Днем 10 марта в полдень зафиксировано от 10 до 13 градусов мороза.

Дарья Пинегина, Маргарита Головатенко