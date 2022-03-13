Захарова рассказала о нападении на православную церковь в Великобритании

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о нападении на православную церковь Святителя Николая Чудотворца в британском Оксфорде. Об этом сообщает RT со ссылкой на ее телеграм-канал.

По словам Захаровой, погромщики ворвались на рассвете в задние церкви и похитили важные для прихожан и местного церковного сообщества ценности. Кроме того, были украдены деньги, которые собирались для беженцев с Украины.

7 марта Захарова рассказала о нападении на представительство Россотрудничества в Париже. По ее словам, в здание Русского дома бросили бутылку с горючей жидкостью. Благодаря тому, что она не долетела до цели и попала в забор, никто не пострадал. Также были совершены нападения на российские посольства в Нидерландах и Ирландии. Следком возбудил по этому факту уголовные дела.





Дарья Акимова