В России возбудили уголовные дела по факту нападений на российские посольства

Фото: Максим Платонов

В России возбуждены три уголовных дела по фактам нападений на российские посольства в Нидерландах и Ирландии, а также на здание Россотрудничества во Франции. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По данным ведомства, предпринятые действия образуют состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ (Нападение на служебные помещения лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений).



Фото: realnoevremya.ru

В частности, в конце прошлого месяца несколько человек забросали российское посольство в Нидерландах петардами и повредили транспорт. Также несколько дней назад в Дублине неизвестный въехал в ворота посольства РФ.

В тот же день произошло нападение на здание Россотрудничества в Париже, когда неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью. В результате она попала в ограждение здания, передает «РИА Новости».



Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от французских властей обеспечить надлежащую безопасность российских официальных учреждений. Она отметила, что подобным нападениям нередко подвергались российские представительства на территории Украины до этого года.

Диана Жиленкова