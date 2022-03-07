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В МИД РФ сообщили о нападении на представительство Россотрудничества в Париже

14:18, 07.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В МИД РФ сообщили о нападении на представительство Россотрудничества в Париже
Фото: commons.wikimedia.org

Минувшей ночью на представительство Россотрудничества в Париже было совершено нападение. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в здание Русского дома бросили бутылку с горючей жидкостью. Благодаря тому, что она не долетела до цели и попала в забор, никто не пострадал.

«Требуем от французских властей обеспечить надлежащую безопасность наших официальных учреждений», — приводит слова Захаровой ТАСС.

Она обратила внимание, что подобным нападениям нередко подвергались российские представительства на территории Украины до этого года. Захарова призвала «не делать вид, что подобные экстремистские действия — это некий «справедливый гнев» в связи со спецоперацией ВС России».

Несколько дней назад официальный представитель российского МИД сообщила, что сайт ведомства подвергается беспрецедентным кибератакам. По словам Захаровой, одна из причин — попытка ограничить доступ общественности к фактам нарушения прав человека украинскими властями.

Диана Жиленкова
Общество

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