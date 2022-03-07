В МИД РФ сообщили о нападении на представительство Россотрудничества в Париже

Минувшей ночью на представительство Россотрудничества в Париже было совершено нападение. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в здание Русского дома бросили бутылку с горючей жидкостью. Благодаря тому, что она не долетела до цели и попала в забор, никто не пострадал.



«Требуем от французских властей обеспечить надлежащую безопасность наших официальных учреждений», — приводит слова Захаровой ТАСС.

Она обратила внимание, что подобным нападениям нередко подвергались российские представительства на территории Украины до этого года. Захарова призвала «не делать вид, что подобные экстремистские действия — это некий «справедливый гнев» в связи со спецоперацией ВС России».

Несколько дней назад официальный представитель российского МИД сообщила, что сайт ведомства подвергается беспрецедентным кибератакам. По словам Захаровой, одна из причин — попытка ограничить доступ общественности к фактам нарушения прав человека украинскими властями.



Диана Жиленкова