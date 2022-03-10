Лавров прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин не отказывается от встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Она когда-нибудь может состояться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он выразил надежду, что возможность встречи лидеров двух стран появится, это проработают по белорусскому треку, пишет «РИА Новости».

Лавров отметил, что переговоры Путина и Зеленского не должны быть «встречей ради встречи».



— Мы только хотим, чтобы эти контакты организовывались не ради самих себя, а для того, чтобы фиксировать какие-то конкретные договоренности, — передает РБК.



Также глава российского МИД заявил, что российская сторона на переговорах в Анталье с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой не собиралась договариваться о прекращении огня.

Кулеба ранее заявил, что цель его визита в Анталью — организация гуманитарного коридора из Мариуполя и 24-часовое перемирие. Он добавил, что Киев готов к дипломатическому решению конфликта, но пока его нет.

Татьяна Леухина