В Кабмине заявили, что на льготные ипотечные программы понадобится более 200 млрд рублей

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что на субсидирование льготных ипотечных программ, у которых, несмотря на повышение ключевой ставки, сохранились прежние условия, понадобится более 200 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в стране сохранилась ставка для молодых семей под 6%, тогда как банки дают под 23%. Ранее Хуснуллин, будучи на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, заявил, что ни одна из льготных программ ипотеки в России не была сокращена, несмотря на рост ключевой ставки.

На сегодняшний день в России действует несколько льготных госпрограмм для приобретения жилья. Это льготная ипотека на новостройки под 7%, семейная — под 6%, сельская — под 3% и дальневосточная — под 2%.

Фото: kremlin.ru

2 марта министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин заявил о необходимости поддержки льготной ипотеки в рамках антикризисных мер. По его словам, отмена таких программ может привести к серьезным последствиям, таким как снижение спроса на жилье и остановка строительного процесса.





Дарья Акимова