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На ремонт инфекционной больницы в Набережных Челнах выделят 462,9 млн рублей

01:32, 09.03.2022
На ремонт инфекционной больницы в Набережных Челнах выделят 462,9 млн рублей
Фото: nabchelny.ru

На капитальный ремонт Набережночелнинской инфекционной больницы выделят 462,9 млн рублей из республиканского бюджета. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Ремонтные работы затронут практически каждый из блоков больницы на разных этапах: блок «А» — третий этап (гараж, проходная), блок «Б» — первый этап (переходная галерея), блоки «Г» и «Д» — второй этап.

В общий перечень работ входит: постройка дополнительных объектов, внутренняя отделка помещений, установка систем электроснабжения и водоотведения и др. Кроме того, в больницу должно быть поставлено новое оборудование и инвентарь для медперсонала.

Подать заявку на участие в тендере можно до 14 марта. Подрядчика выберут 16 марта.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

В январе стало известно, что на 2022 год в Татарстане запланирован ремонт сразу нескольких больниц, в сумме на это уйдет более 913 миллионов рублей из бюджета республики.

В первую очередь речь шла о Набережночелнинской инфекционной больнице. Ее строительство в проектном объеме было завершено в 1985 году, а пять корпусов на 300 коек вводились в эксплуатацию постепенно — с 1984 по 1986 год. В начале этого года предполагалось, что на ее ремонт выделят 337 млн рублей. Подробности — в материале «Реального времени».

Максим Кокунин
ОбществоМедицина Татарстан

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