На ремонт инфекционной больницы в Набережных Челнах выделят 462,9 млн рублей

На капитальный ремонт Набережночелнинской инфекционной больницы выделят 462,9 млн рублей из республиканского бюджета. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Ремонтные работы затронут практически каждый из блоков больницы на разных этапах: блок «А» — третий этап (гараж, проходная), блок «Б» — первый этап (переходная галерея), блоки «Г» и «Д» — второй этап.

В общий перечень работ входит: постройка дополнительных объектов, внутренняя отделка помещений, установка систем электроснабжения и водоотведения и др. Кроме того, в больницу должно быть поставлено новое оборудование и инвентарь для медперсонала.

Подать заявку на участие в тендере можно до 14 марта. Подрядчика выберут 16 марта.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

В январе стало известно, что на 2022 год в Татарстане запланирован ремонт сразу нескольких больниц, в сумме на это уйдет более 913 миллионов рублей из бюджета республики.

В первую очередь речь шла о Набережночелнинской инфекционной больнице. Ее строительство в проектном объеме было завершено в 1985 году, а пять корпусов на 300 коек вводились в эксплуатацию постепенно — с 1984 по 1986 год. В начале этого года предполагалось, что на ее ремонт выделят 337 млн рублей. Подробности — в материале «Реального времени».

Максим Кокунин