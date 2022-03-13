Татарстан получит 15,6 млрд рублей на ремонт дорог на 2022-2024 годы

Правительство выделит Татарстану на ремонт дорог с 2022 по 2024 годы 15,6 млрд рублей, распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



В этом и следующем году республика получит из федерального бюджета 5 млрд рублей, а в 2024-ом — 5,6 млрд. Средства направят на строительство и реконструкцию участков дороги М-7 в Татарстане, и строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов.

Всего на развитие дорожной инфраструктуры выделят 163 миллиарда рублей. Кроме Татарстана, средства направят на конкретные объекты на федеральных и региональных дорогах в Приморском крае, Белгородской и Кемеровской, Московской и Ярославской областях, а также в Ненецком автономном округе.

По расчетам властей, на дополнительные средства построят и обновят более 750 км федеральных и свыше 290 км региональных дорог. Также будет улучшена транспортная связанность регионов страны.

Фото: realnoevremya.ru

В этом году в Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется привести в нормативное состояние более 90 км автомобильных дорог регионального значения. Из республиканского бюджета на эти цели выделят 4,3 млрд рублей.

Маргарита Головатенко