В Татарстане планируется отремонтировать более 90 км дорог по нацпроекту

В Татарстане по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется привести в нормативное состояние более 90 км автомобильных дорог регионального значения, сообщает Миндортранс РТ.



Для выполнения дорожно-ремонтных работ в 2022 году привлекут более 150 асфальтоукладчиков, 500 катков, 50 фрез и 45 асфальтобетонных заводов. Республиканский бюджет выделит на эти цели 4,3 млрд рублей.

Подрядные организации сейчас заключают договоры на поставку материалов, проводят плановый технический осмотр техники и асфальтобетонных заводов.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют дороги по улице Восход и Энергетиков. Там расположены гимназия №94, татарская гимназия №2 при КФУ и Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства.

В Вахитовском и Приволжском районах Казани в 2022 году планируется отремонтировать 33 улицы. В частности, работы пройдут на улицах Амирхана Еники и Центральной.

Маргарита Головатенко