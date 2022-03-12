FISU запретила спортсменам из России участвовать в соревнованиях под эгидой организации

Международная федерация университетского спорта (FISU) запретила российским спортсменам участвовать в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федерацию.

Данное решение будет действовать до конца 2022 года. Оно также коснется и белорусских спортсменов. Из-за этого россияне и белорусы пропустят летнюю Универсиаду, которая продет в китайском Чэнду с 26 июня по 7 июля этого года.

4 марта Международная ассоциация бокса объявила о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Помимо них, это сделали Международная федерация тяжелой атлетики, Международный паралимпийский комитет.



Дарья Акимова