Новости спорта

17:02 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Международная федерация тяжелой атлетики отстранила спортсменов из РФ от соревнований

00:28, 04.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Международная федерация тяжелой атлетики отстранила спортсменов из РФ от соревнований
Фото: wikipedia.org

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила российских спортсменов от соревнований. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Подобное решение было принято из-за ситуации на Украине. Оно касается международных и континентальных соревнований. Также федерация запретила проводить мероприятия под ее эгидой на территории России.

Сегодня Международный паралимпийский комитет отстранил спортсменов из России от участия в Паралимпийских играх. Они пройдут в Пекине с 4 по 13 марта 2022 года.

«Реальное время» следит за развитием событий на Украине. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Дарья Акимова
Спорт

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также