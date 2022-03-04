Международная федерация тяжелой атлетики отстранила спортсменов из РФ от соревнований

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила российских спортсменов от соревнований. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Подобное решение было принято из-за ситуации на Украине. Оно касается международных и континентальных соревнований. Также федерация запретила проводить мероприятия под ее эгидой на территории России.

Сегодня Международный паралимпийский комитет отстранил спортсменов из России от участия в Паралимпийских играх. Они пройдут в Пекине с 4 по 13 марта 2022 года.

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Дарья Акимова