Путин рассказал Шольцу и Макрону о гуманитарной ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем проинформировал коллег о реальном положении дел по гуманитарной ситуации на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости».

Кроме того, Путин рассказал, что националистические батальоны Украины систематически срывают операции по спасению населения, и привел примеры множественных фактов нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права.

Также они рассмотрели вопросы по прорабатываемым договоренностям по реализации требований России по Украине. Путин рассказал о прошедших за последние дни переговорах российских и украинских представителей в видеоформате и призвал Макрона и Шольца повлиять на власти Украины, чтобы прекратить преступные действия националистических украинских батальонов.

Разговор между лидерами государств продлился 75 минут. В конце него Путин, Макрон и Шольц договорились продолжить контакты по украинской теме.

Фото: wikipedia.org

Разговор между политиками начался сегодня днем. Тема обсуждения — российская спецоперация на Украине. Предыдущий их разговор состоялся 10 марта.



Дарья Акимова