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Второй раунд российско-украинских переговоров начался

18:16, 03.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Второй раунд российско-украинских переговоров начался
Фото: посольство России в Белоруссии

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной начался в Брестской области Белоруссии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на белорусский МИД.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не пойдет на переговорах с Россией на уступки в вопросах территориальной целостности.

Первый раунд переговоров проходил 28 февраля на территории Гомельской области. Он продолжался около пяти часов.

«Реальное время» следит за развитием событий на Украине. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Дарья Акимова
Общество

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