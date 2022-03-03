Второй раунд российско-украинских переговоров начался

Фото: посольство России в Белоруссии

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной начался в Брестской области Белоруссии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на белорусский МИД.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не пойдет на переговорах с Россией на уступки в вопросах территориальной целостности.

Первый раунд переговоров проходил 28 февраля на территории Гомельской области. Он продолжался около пяти часов.

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Дарья Акимова