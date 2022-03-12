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Россия разработала список ответных персональных санкций против Запада

13:59, 12.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Россия разработала список ответных персональных санкций против Запада
Фото: wikipedia.org

Россия скоро обнародует список персональных санкций против западных политиков, предпринимателей и других деятелей. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Он отметил, что списки уже готовы.

— Фиксация на том, как и в каком масштабе отвечать на санкции, наверное, неправильна, — передает «РИА Новости» его слова.

Фото: pixabay.com

Москва «будет проявлять хладнокровие» при выработке своего ответа. Российские власти имеют возможность минимизировать ущерб от введенных рестрикций.

— Мы знали и знаем, что от американцев можно ждать любого подвоха в любой момент. Мы готовились к этой ситуации, которую мы наблюдаем сейчас.

Также он выразил мнение, что российско-американские отношения отброшены далеко назад по вине Вашингтона. В условиях беспрецедентной санкционной войны, которую объявили США, о доверии не может быть и речи.

Татьяна Леухина
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