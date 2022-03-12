Рябков предупредил, что конвои с вооружением для Украины могут стать целями для военных сил России

Накачка Украины западным оружием только усложняет ситуацию. Конвои с оружием становятся законными целями для Вооруженных сил РФ. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.

Он добавил, что об этом уже предупредили США. Страны не ведут переговоры или консультации по Украине.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Рябков подчеркнул, что в условиях беспрецедентной санкционной войны, которую объявила США, о доверии не может быть и речи. Российско-американские отношения отброшены далеко назад по вине Вашингтона, передает ТАСС его слова.

Сегодня Минобороны сообщило об выведении из строя 3 491 объекта военной инфраструктуры Украины. Вчера министр обороны Сергей Шойгу рассказал о добровольцах, желающих принять участие в военной операции на Украине. По его словам, только зз стран Ближнего Востока подали уже более 16 тысяч заявок.



Татьяна Леухина