Минниханов: за последнюю неделю уровень заболеваемости в республике снизился в 2,4 раза

Фото: Максим Платонов (архив)

За последнюю неделю уровень заболеваемости COVID-19 в Татарстане снизился в 2,4 раза. План по охвату вакцинацией первой дозой препарата удалось выполнить на 100%. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе республиканского совещания в Доме правительства РТ.

Сейчас в Татарстане ослабили ряд коронавирусных ограничений: обязательную самоизоляцию граждан старше 60 лет, которые не вакцинированы и не переболели за последние полгода; обязанность работодателей по переводу граждан 60+ на дистанционную работу; ограничение по заполняемости зрительного зала для театров, кинотеатров, цирков, концертных залов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Все это стало возможно благодаря формированию коллективного иммунитета. Для его устойчивости важно завершить вакцинацию вторым компонентом и ревакцинироваться. При этом татарстанцам не стоит забывать о мерах безопасности против COVID-19.

— Особенно об этом должны помнить люди старше 60 лет. Следует строго соблюдать противоэпидемиологические требования в трудовых коллективах. COVID-19 никуда не ушел, — передает слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Он также призвал Роспотребнадзор и правоохранительные органы по мере необходимости продолжить контрольные мероприятия.



За минувшие сутки в Татарстане выявили 602 новых случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в республике зарегистрировали 129 958 случаев. Актуальные новости о пандемии в республике, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Татьяна Леухина