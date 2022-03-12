За сутки в Татарстане зарегистрировали 602 новых случая заражения коронавирусом

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 602 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 12 марта в Татарстане зарегистрировано 129 958 случаев заражения COVID-19. Выздоровело за весь период 109 065 человек, в том числе 2 384 за минувшие сутки.

Умер за весь период 1 781 человек, в том числе четверо за сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в Татарстане подтвердилось 638 новых случаев коронавируса. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко