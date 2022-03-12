Новости общества

13:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани восстановили движение трамваев на остановке «Агропарк»

10:51, 12.03.2022 2
В Казани восстановили движение трамваев на остановке «Агропарк»
Фото: kazantransport.ru (архив)

В Казани в субботу восстановили движение трамваев на остановке «Агропарк», сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Движение приостанавливалось из-за схода трамвайного вагона с рельсов. Это произошло из-за разрыва рельса. Задержка составила полтора часа. В результате происшествия никто не пострадал.

Генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков в феврале сообщал, что в Казани количество сходов трамвайных вагонов во втором полугодии 2021 года сократилось на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Маргарита Головатенко
ОбществоБизнесТранспорт Татарстан

Новости партнеров

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 10:59
    Отличные новости!
    Ответить
  • Анонимно 12:49
    Еще не все рельсы трамвайных путей успели проверить, летом продолжат видно
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также