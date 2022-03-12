В Казани восстановили движение трамваев на остановке «Агропарк»
В Казани в субботу восстановили движение трамваев на остановке «Агропарк», сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
Движение приостанавливалось из-за схода трамвайного вагона с рельсов. Это произошло из-за разрыва рельса. Задержка составила полтора часа. В результате происшествия никто не пострадал.
Генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков в феврале сообщал, что в Казани количество сходов трамвайных вагонов во втором полугодии 2021 года сократилось на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
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