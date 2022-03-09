Минобороны РФ: украинские националисты могут готовить провокацию с использованием отравляющих веществ

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ночью 9 марта в населенный пункт Золочев, расположенный северо-западнее Харькова, украинские националисты завезли около 80 тонн аммиака. Жители, которые уехали оттуда, рассказали, что «националисты учат их, как правильно действовать при химической атаке», передает «РИА Новости».

— Все это свидетельствует о подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия, — заявили в Минобороны РФ.

Фото: function.mil.ru

Также сегодня статс-секретарь — замглавы Минобороны России Николай Панков заявил, что украинские националисты нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС. Он отметил, что подобные действия являются крайне опасной провокацией.

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Диана Жиленкова