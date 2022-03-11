США введут блокирующие санкции против руководителей российских банков и депутатов Госдумы

В Белом доме сообщили о введении полных блокирующих санкций в отношении руководителей российских банков, которые уже находятся под ограничительными мерами.

Кроме того, санкции намерены ввести против депутатов Госдумы. В частности, ограничительные меры будут приняты в отношении тех, кто поддержал законопроект о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), передает «РИА Новости».

Фото: duma.gov.ru

Сегодня Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы, которые проголосовали за признание независимости ДНР и ЛНР. Тем самым общее количество членов Госдумы, включенных в санкции страны, достигло 400 человек.

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Диана Жиленкова