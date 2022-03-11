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США введут блокирующие санкции против руководителей российских банков и депутатов Госдумы

19:14, 11.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
США введут блокирующие санкции против руководителей российских банков и депутатов Госдумы
Фото: ru.wikipedia.org

В Белом доме сообщили о введении полных блокирующих санкций в отношении руководителей российских банков, которые уже находятся под ограничительными мерами.

Кроме того, санкции намерены ввести против депутатов Госдумы. В частности, ограничительные меры будут приняты в отношении тех, кто поддержал законопроект о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), передает «РИА Новости».

Фото: duma.gov.ru

Сегодня Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы, которые проголосовали за признание независимости ДНР и ЛНР. Тем самым общее количество членов Госдумы, включенных в санкции страны, достигло 400 человек.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:19
    Руки прочь от Наших депутатов и их имущества в Турции!
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