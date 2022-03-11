Новости общества

17:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани средняя стоимость кв. метра вторичного жилья за год поднялась на 23%

13:49, 11.03.2022
В Казани средняя стоимость кв. метра вторичного жилья за год поднялась на 23%
Фото: realnoevremya.ru

Стоимость квадратного метра вторичного жилья в Казани выросла на 23,21% за период с февраля 2021 по февраль 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба агентства недвижимости «Этажи».

В настоящее время она составляет 116,3 тысячи рублей за квадратный метр. Помимо столицы Татарстана, сильно подскочили цены в Саратове, на 24,85% и до 58,9 тысячи рублей, Ростове-на-Дону — на 28,1% и до 91,1 тысячи рублей, Самаре на 29,48% и до 85,3 тысячи рублей и Краснодаре на 34,34% и до 92 тысяч рублей.

Однако в ближайшее время рост цен может замедлиться. Это связано со снижением доступности ипотечного кредитования и отсутствием особого роста доходов жителей России. В таком случае спрос на вторичное жилье будет падать к концу этого года и снизится на 50%.

Согласно другому исследованию, проведенному в феврале, в Казани с начала 2022 года поднялись цены на вторичную недвижимость на 2,6%. Средняя стоимость квадратного метра в столице Татарстана тогда составляла 115,8 тысячи рублей.

Дарья Акимова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также