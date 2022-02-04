В Казани с начала 2022 года подорожало вторичное жилье на 2,6%

В Казани с начала 2022 года поднялись цены на вторичную недвижимость на 2,6%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор аналитиков консалтинговой группы SRG.

Средняя стоимость квадратного метра в столице Татарстана составила 115,8 тысячи рублей. Помимо Казани, на 2,6% цены на жилье выросли в Санкт-Петербурге — до 176,7 тысячи рублей за «квадрат».

Больше всего подорожало вторичное жилье в Твери — на 5,19% за месяц. Здесь стоимость равна 71,5 тысячи рублей. Затем следует Пенза с 4,67% и 68,7 тысячи рублей и Калининград с 3,29% и 92,2 тысячи рублей за кв. метр. В Москве цены повысились только на 1,63% и достигли 298,5 тысячи рублей.

При этом в семи городах снизились цены на квадратные метры. Больше всего они упали в Сочи на 2,53%, до 189,9 тысячи рублей, Махачкале — на 1,47%, до 50 тысяч рублей, и Нижнем Новгороде — на 1,01%, до 94,7 тысячи рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно данным сервиса «Циан. Аналитика», в январе 2022 года жилье в новостройках Казани подорожало на 6% относительно декабря прошлого года. Стоимость одного квадратного метра составляет 140,3 тысячи рублей. Также цены поднялись в Санкт-Петербурге, Челябинске, Севастополе и Саратове.

Дарья Акимова