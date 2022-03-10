Боррель: Евросоюз достиг предела в финансовых санкциях против России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых санкций против России. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Что касается финансовых санкций, конечно, всегда можно идти дальше, но мы уже подошли к границам того, что мы можем сделать. Мы сделали все, что могли», — сказал политик.

По словам Борреля, речь идет о массивных санкциях, которые привели к падению российского рубля на 40%. Он также считает наиболее болезненными ограничительными мерами против РФ те, что касаются запрета на экспорт высоких технологий в промышленном и других секторах экономики.

2 марта в Еврокомиссии заявили, что санкции против России причинят ущерб экономике Евросоюза. Вслед за пандемией COVID-19 страны ЕС столкнулись с новой неопределенностью из-за украинского кризиса. Причем она сочетается с уже существующими трудностями, например инфляцией и высокими ценами на энергоносители.

Дарья Акимова