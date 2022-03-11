Директора московской компании обвиняют в уклонении от налогов под 50 млн в Татарстане

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Елабужский горсуд рассмотрит дело гендиректора московской фирмы «АФМ-Серверс» Амира Валиева и его сестры — начальника финотдела фирмы Аиды Бобылевой. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 48,8 млн рублей путем подачи недостоверной декларации в Елабуге, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.



По версии следствия, с апреля 2018 года по декабрь 2019 года руководители компании включили в налоговую декларацию заведомо ложные сведения о взаимоотношениях с четырьмя подконтрольными организациями и якобы полагающихся налоговых вычетах.

По делу арестовано имущество обвиняемых и предприятия на сумму около 50 млн рублей.

По данным открытых источников, «АФМ-Серверс» специализируется на консультациях и работах в сфере компьютерных технологий. Занимается разработкой, доработкой и техподдержкой автоматизированных систем — начиная с бухгалтерского, налогового и кадрового учета, заканчивая автоматизированными системами техобслуживания и ремонтом оборудования.

На счету компании — 57 госконтрактов на общую сумму свыше 260 млн рублей. В числе самых крупных заказчиков — войсковая часть в Москве, АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания», АО «Атомтехэнерго».

Также Амир Валиев является гендиректором и одним из бенефициаров ООО «Птеро», которое занимается производством оборудования и летательных аппаратов, включая космические.

В 2018-м «АФМ-Серверс» выполняло контракт на изготовление «летающей лаборатории» на базе беспилотного авиакомплекса «Ptero-GH2» по заказу АО «Конструкторское бюро приборостроения».