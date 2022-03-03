В Ростуризме заявили о 20 тысячах российских туристов, застрявших за границей

Фото: Максим Платонов

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что за рубежом в настоящее время застряли 20 тысяч российских туристов и испытывают сложности при возвращении домой. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Догузовой, большинство из них, а это 19 тысяч, находятся в странах Латинской Америки. Это произошло из-за необходимости облетать воздушное пространство стран, закрывших авиасообщение с Россией. Удлинился путь, и начались задержки рейсов. Однако Догузова отметила, что туроператоры каждый день вывозят по несколько тысяч туристов.

В странах Европы застряла только тысяча россиян. Это Болгария, Португалия и еще ряд стран. Отправка из них домой туристов занимает больше времени, так как вывозные гуманитарные рейсы согласовываются, а это занимает время.

Фото: Максим Платонов

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Дарья Акимова