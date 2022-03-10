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Burger King приостанавливает корпоративную поддержку на рынке России

21:21, 10.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Burger King приостанавливает корпоративную поддержку на рынке России
Фото: ru.wikipedia.org

Американская сеть ресторанов быстрого питания Burger King объявила о приостановке корпоративной поддержки на рынке России. Речь идет в том числе о маркетинге и цепочках поставок, а также об отказе на запросы об инвестициях и расширении.

Отмечается, что Burger King не имеет корпоративных ресторанов на российской территории. Заведения функционируют по франшизе, передает «РИА Новости».

Фото: commons.wikimedia.org

Накануне стало известно, что Yum! Brands приостанавливает работу в России ресторанов, принадлежащих KFC. В стране находится 70 собственных ресторанов KFC, в общей сложности в РФ действует более 1,1 тысячи заведений сети.

Днем ранее McDonald's объявил о временном закрытии 850 своих ресторанов в РФ. При этом компания продолжит платить своим 62 тысячам российских сотрудников.

Диана Жиленкова
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