Burger King приостанавливает корпоративную поддержку на рынке России

Американская сеть ресторанов быстрого питания Burger King объявила о приостановке корпоративной поддержки на рынке России. Речь идет в том числе о маркетинге и цепочках поставок, а также об отказе на запросы об инвестициях и расширении.

Отмечается, что Burger King не имеет корпоративных ресторанов на российской территории. Заведения функционируют по франшизе, передает «РИА Новости».

Фото: commons.wikimedia.org

Накануне стало известно, что Yum! Brands приостанавливает работу в России ресторанов, принадлежащих KFC. В стране находится 70 собственных ресторанов KFC, в общей сложности в РФ действует более 1,1 тысячи заведений сети.



Днем ранее McDonald's объявил о временном закрытии 850 своих ресторанов в РФ. При этом компания продолжит платить своим 62 тысячам российских сотрудников.

Диана Жиленкова