В Татарстане простились с тремя жителями республики, которые погибли во время спецоперации на Украине

Фото: пресс-служба Зеленодольского района (на фото — кадр с прощания с Софроновым)

В Татарстане простились еще с тремя уроженцами республики, погибшими в ходе специальной военной операции РФ на Украине.

В Зеленодольском районе простились с полковником Дмитрием Софроновым. В Большеключинской церкви отпевание провел митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Проститься с Софроновым пришли глава района Михаил Афанасьев, военный комиссар РТ Сергей Погодин, друзья и сослуживцы, коллеги, родные и близкие.

Дмитрий Софронов погиб 6 марта. У него остались жена и двое детей, сообщает «Официальный Зеленодольск».

Также в Казани простились с подполковником Ренатом Гайсиным. У него остались жена и четверо детей. Семье погибшего окажут необходимую помощь, сообщает ГТРК «Татарстан».

В столице Татарстана простились и с Данисом Салахутдиновым. Прапорщика похоронили на кладбище в Юдино. Проводить его пришли родственники, друзья и товарищи по службе. У погибшего остались жена и двое детей. Прапорщика посмертно наградили «Орденом Мужества», передает «Татарстан-24».

На прошлой неделе несколько сотен жителей РТ простились с сержантом гвардии Ильнуром Сибгатуллиным, погибшим 26 февраля во время спецоперации на Украине. На прощании присутствовали депутаты и представители предприятий, также прибыли боевые братства почти со всех районов республики.



Диана Жиленкова