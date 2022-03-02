Проститься с погибшим на Украине солдатом из Татарстана пришли сотни жителей
Проститься с уроженцем Татарстана, сержантом гвардии Ильнуром Сибгатуллиным, погибшим 26 февраля во время военной спецоперации на Украине, пришли сотни жителей республики, сообщил корреспондент «Реального времени».
Проститься с Ильнуром Сибгатуллиным прибыли боевые братства почти со всех районов Татарстана.
На прощании присутствовали депутаты и представители предприятий.
От имени командования ВДВ на памятном митинге, который прошел на площади Монумента Победы, выступил подполковник ВДВ РФ Михаил Давыдов.
Ильнур Фанисович Сибгатуллин родился 19 сентября 1991 года. До 2008 года учился в гимназии №2 им. Баки Урманче в Нижнекамске. В 2008 году поступил в Казанское высшее артиллерийское командное училище. Через два года был отчислен по собственному желанию.
В мае 2013 года поступил на военную службу по контракту, после чего был направлен для прохождения службы в войсковую часть 73612 в Ульяновске. Женат, детей нет.
Вчера президент РТ Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с гибелью Ильнура Сибгатуллина. Минниханов отметил, что при исполнении воинского долга сержант-контрактник показал пример мужества, а его решение посвятить жизнь служению Отечеству — «признак достойного сына своего народа».
«Реальное время» продолжает следить за военной спецоперацией России в Донбассе, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.
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