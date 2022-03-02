Проститься с погибшим на Украине солдатом из Татарстана пришли сотни жителей

Проститься с уроженцем Татарстана, сержантом гвардии Ильнуром Сибгатуллиным, погибшим 26 февраля во время военной спецоперации на Украине, пришли сотни жителей республики, сообщил корреспондент «Реального времени».



Фото: realnoevremya.ru

Проститься с Ильнуром Сибгатуллиным прибыли боевые братства почти со всех районов Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

На прощании присутствовали депутаты и представители предприятий.

Фото: realnoevremya.ru

От имени командования ВДВ на памятном митинге, который прошел на площади Монумента Победы, выступил подполковник ВДВ РФ Михаил Давыдов.

Фото: realnoevremya.ru

Ильнур Фанисович Сибгатуллин родился 19 сентября 1991 года. До 2008 года учился в гимназии №2 им. Баки Урманче в Нижнекамске. В 2008 году поступил в Казанское высшее артиллерийское командное училище. Через два года был отчислен по собственному желанию.

В мае 2013 года поступил на военную службу по контракту, после чего был направлен для прохождения службы в войсковую часть 73612 в Ульяновске. Женат, детей нет.

Вчера президент РТ Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с гибелью Ильнура Сибгатуллина. Минниханов отметил, что при исполнении воинского долга сержант-контрактник показал пример мужества, а его решение посвятить жизнь служению Отечеству — «признак достойного сына своего народа».

Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» продолжает следить за военной спецоперацией России в Донбассе, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Маргарита Головатенко