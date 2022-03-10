Идея освободить многодетные семьи от оплаты ЖКХ потребует около 60 млрд рублей — это много или мало?

Для того чтобы ввести субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг для многодетных семей в России, потребуется около 60 миллиардов рублей из федерального бюджета. Такую оценку дали эксперты в сфере недвижимости, сообщает «РИА Новости».

Депутаты Государственной думы предложили выплачивать многодетным семьям субсидии в размере 100% стоимости от оплаты коммунальных услуг. Также новые инициативы предполагают субсидирование 70% платы за ЖКУ для граждан старше 65 лет, отмену комиссии банков при оплате услуг для россиян и ее ограничение до 0,1% для управляющих компаний.



По словам заместителя председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, эта инициатива находится пока на уровне обсуждений. Предложение пока не имеет формы законопроекта.

Фото: Ринат Назметдинов

Как сообщил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук, на сегодняшний день в России проживает 1,2 миллиона многодетных семей.

60 миллиардов рублей — это:

$516,8 миллиона, или €474,5 миллиона, — по курсу ЦБ на сегодня.

По 50 тысяч рублей на одну многодетную семью в России — их в стране проживает 1,2 миллиона.

Сумма месячных услуг ЖКХ с 12 миллионов квартир при средней стоимости коммунальных услуг в России — ее эксперты оценивают в 5 тысяч рублей за месяц.

На 32 миллиарда больше, чем выделило правительство РФ семьям с детьми от трех до семи лет в октябре 2021 года — более 28 миллиардов рублей.

В 10 раз больше выделенных тогда же Кабмином России средств на выплаты многодетным семьям — 6 миллиардов рублей.

В три раза больше, чем в 2022 году выделит российское правительство на обновление коммунальной инфраструктуры — на это направят 20 миллиардов рублей.

В 2,8 раза больше, чем сэкономил российский бюджет от пенсионной реформы по итогам 2019 года — сумма составила 21,5 миллиарда рублей.

На 4 миллиарда больше, чем направило правительство на поддержку российского здравоохранения осенью 2021 года — на это дополнительно выделили 56 миллиардов рублей.

Примерно такую же сумму дополнительно выделило правительство РФ на поддержку бизнеса осенью 2021 года — около 60 миллиардов рублей.

Дарья Акимова