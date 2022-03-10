В Госдуме предложили освободить многодетные семьи от оплаты ЖКУ

Депутаты Госдумы предложили освободить многодетные семьи от оплаты коммунальных услуг путем выплаты субсидий. Об этом сообщают «Известия».

Под многодетными подразумеваются семьи, в которых трое и более детей. Им могут начать выплачивать субсидии в размере 100% стоимости услуг ЖКУ. Также, по словам зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, мера может коснуться и семей, где есть безработные.

Кроме того, среди инициатив — субсидирование платы ЖКУ в размере 70% для граждан старше 65 лет, отмена комиссии банков при оплате коммуналки для россиян и ее ограничение до 0,1% для управляющих компаний. Все предложения уже были направлены в Минстрой РФ на рассмотрение.

Фото: realnoevremya.ru

5 марта президент России Владимир Путин пообещал в ближайшее время объявить новые шаги по созданию в стране единой системы поддержки семей. По его словам, она должна быть единой и понятной для всех от будущих мам до детей до 18 лет.

Дарья Акимова