Кулеба заявил, что Киев не намерен выполнять выдвинутые Россией требования

Киев не намерен выполнять требования, выдвинутые Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с главами МИД России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу.

Своей целью визита в Анталью он назвал организацию гуманитарного коридора из Мариуполя и 24-часовое перемирие. Глава украинского МИД отметил, что Киев готов к дипломатическим решениям конфликта, но пока их нет.

Фото: wikimedia.org

Кулеба рассказал, что Лавров предложил провести трехсторонние консультации с экспертами МАГАТЭ, России и Украины по ядерной безопасности, передает ТАСС.

Также он заявил, что НАТО не готова обеспечить безопасность Украины.

Лавров после переговоров сообщил, что Украина взяла в проработку российский проект по урегулированию конфликта и даст ответ. Также он подтвердил, что стороны обсуждали встречу лидеров двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского.



Татьяна Леухина