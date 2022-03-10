Кулеба заявил, что Киев не намерен выполнять выдвинутые Россией требования
Киев не намерен выполнять требования, выдвинутые Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с главами МИД России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу.
Своей целью визита в Анталью он назвал организацию гуманитарного коридора из Мариуполя и 24-часовое перемирие. Глава украинского МИД отметил, что Киев готов к дипломатическим решениям конфликта, но пока их нет.
Кулеба рассказал, что Лавров предложил провести трехсторонние консультации с экспертами МАГАТЭ, России и Украины по ядерной безопасности, передает ТАСС.
Также он заявил, что НАТО не готова обеспечить безопасность Украины.
Лавров после переговоров сообщил, что Украина взяла в проработку российский проект по урегулированию конфликта и даст ответ. Также он подтвердил, что стороны обсуждали встречу лидеров двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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