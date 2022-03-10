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В Татарстане зарегистрировали 717 случаев заражения коронавирусом

11:13, 10.03.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрировали 717 случаев заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 717 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 128 718 случаев COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 2 911 человек. Общее число выздоровевших в республике достигло 103 972 человек.

Умерли за весь период 1 772 заболевших, в том числе шестеро за сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось о 733 новых случаях заболевания коронавирусом в Татарстане. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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