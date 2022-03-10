С 14 марта в Казани ограничат движение на кольце у Горьковского шоссе в сторону ул. Восстания

Фото: Олег Тихонов

С 14 марта в Кировском районе Казани временно закроют проезд по транспортному кольцу при движении со стороны Горьковского шоссе в сторону ул. Восстания. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Решение связано с тем, что на данном участке будет производиться вынос инженерных сетей из зоны реконструкции Горьковского шоссе. Ограничение будет действовать до 1 июня 2023 года.

Водителей автомобилей просят следовать требованиям временных дорожных знаков.

Варианты объезда для автомобилей скриншот/kzn.ru

О том, что проезд по транспортному кольцу при движении со стороны Горьковского шоссе в сторону улицы Восстания временно закроют, стало известно еще в начале марта. 2 марта начались подготовительные работы по расширению шоссе.



Дарья Акимова