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Пострадавшие от санкций промышленные компании смогут получить отсрочку по исполнению обязательств

10:27, 10.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Пострадавшие от санкций промышленные компании смогут получить отсрочку по исполнению обязательств
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Российские промышленные компании и индивидуальные предприниматели, которые пострадали от введения санкций, смогут получить отсрочку исполнения ряда обязательств по просубсидированным проектам. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Это коснется соглашений, сроки исполнения обязательств по которым истекают после 23 февраля 2022 года. Срок достижения результатов по таким соглашениям продлевается до 12 месяцев. Возвращать субсидию или платить штраф компаниям не придется.

Фото: wikipedia.org

Данная мера коснется предприятий, которые получают поддержку в рамках государственных программ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» и других. Ожидается, что с ее помощью удастся снизить нагрузку на производственный цикл, сохранить его устойчивость, сообщает пресс-служба правительства.

8 марта президент России Владимир Путин подписал закон, в котором содержится комплекс социально-экономических мер по поддержке граждан и бизнеса. Согласно ему, допускается введение моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году, а также на плановые проверки аккредитованных организаций в сфере информационных технологий до конца 2024 года.

Татьяна Леухина
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