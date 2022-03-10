В Татарстане усилят работу по организации еженедельных ярмарок

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане усилят работу по организации ярмарок для того, чтобы создать как можно больше площадок. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

— Это тоже такой сдерживающий фактор. С одной стороны, обеспечивающий доступ населения к качественной продукции собственного производства. С другой стороны, это контроль цен для того, чтобы дать возможность людям выбрать — что-то купить либо в магазине, либо на ярмарке, — объяснила Галимова значение ярмарок.

Фото: Ринат Назметдинов

— Мы традиционно представляем для себя только агропарк. На самом деле нет. В муниципалитетах все задействованы на то, чтобы организовать как можно больше площадок, где могли бы свою продукцию продавать наши производители по доступным ценам, — добавила она.

Еженедельные ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров будут проходит в Татарстане с 19 марта по 23 апреля. Одна их их задач — сдерживание роста цен.

Татьяна Демина