В Казани осужден строитель стадионов ЧМ-2018 по делу на полмиллиарда

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Накануне в Приволжском райсуде Казани финишировал процесс по делу подрядчика ПСО «Казань» о невыплате зарплаты, налогов и платежей во внебюджетные фонды на 492 млн рублей. Бывший исполнительный директор «Гранд-Проекта» Руслан Сагитзянов наказан 4 годами лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, сообщает журналист «Реального времени».



В качестве дополнительного наказания Сагитзянова на 2 года лишили права выполнять организационные и распорядительные функции в коммерческих организациях. А еще суд отменил ранее взятую с фигуранта подписку о невыезде.

Как выяснило «Реальное время», в прениях гособвинитель Гузель Ишмуратова запрашивала для подсудимого 7 лет колонии общего режима. Сам Сагитзянов и двое его защитников настаивали на оправдательном приговоре, указывая на то, что реальное руководство компанией в инкриминируемый период осуществлял генеральный директор — Александр Комов, и он же подписывал все документы. А исполнительный директор Сагитзянов отвечал лишь за техническую часть и с апреля 2018-го сам сидел без зарплаты.

Напомним, уголовное дело против субподрядчика строительства спортивных арен в Самаре, Саранске и Казани возбудили после чемпионата мира по футболу 2018 года, в 2020-м оно дошло до суда. Сагитзянова обвиняли в невыплате зарплаты 736 рабочим «Гранд-Проекта» на сумму 55 млн рублей, в сокрытии от взысканий по обязательным платежам 360 млн рублей (путем расчетов с контрагентами минуя кассу и арестованный счет фирмы) в 2016—2018 годах, а также неисполнении обязанностей налогового агента по перечислению в бюджет налога на доходы физлиц, удержанного с работников, в особо крупном размере в 2017—2018 годах.

За потерпевшими признано право на взыскание ущерба с осужденного в гражданском порядке. В ходе судебного процесса не получившие зарплату рабочие вспоминали объяснения начальства: «Денег нет, потому что ПСО «Казань» их не выделяет».

Гендиректор ПСО Равиль Зиганшин в суде по этому делу показания не давал.

Приговор пока не вступил в силу.