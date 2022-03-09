В Минобороны России сообщили об атаке украинскими националистами подстанции, питающей Чернобыльскую АЭС

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Националисты Украины нанесли удар по электросетевым объектам, которые обеспечивают энергоснабжение Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил статс-секретарь — замглавы Минобороны России Николай Панков.

По его словам, данные действия являются крайне опасной провокацией. Специалисты из РФ оперативно приняли действия по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания. Панков отметил, что украинская сторона уклоняется от проведения каких-либо ремонтно-восстановительных работ.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

— По нашему мнению, это еще раз подтверждает абсолютно целенаправленный и провокационный характер действий националистов, — приводит слова замминистра «РИА Новости».

Сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона взяла под контроль ряд ядерных объектов на Украине, чтобы не допустить провокаций. По ее словам, Россия делает все для обеспечения безопасности украинских ядерных объектов.



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Диана Жиленкова