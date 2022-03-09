Правительство обеспечит зеленый коридор туристическим инфраструктурным проектам

Изменения в законодательстве, утвержденные президентом Владимиром Путиным 8 марта 2022 года, направленные на повышение устойчивости российской экономики, поддержат туристические инфраструктурные проекты и бизнес, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.



По его словам, правительство получило расширенные полномочия по упрощению разрешительных процедур в сфере строительства и создания туробъектов, а еще обеспечивающей инфраструктуры.

Сейчас возможно устанавливать упрощенный режим подготовки документации по планировке территорий, градостроительным планам, процедуре ввода объектов в эксплуатацию. Благодаря этому инвесторы туротрасли ускорят выход на строительную площадку проектов и ввод объектов в эксплуатацию.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ростуризм оценил размер доходов, которые в 2021 году недополучила туристическая отрасль из-за отсутствия туристов из других стран — 1,2 трлн рублей.

Маргарита Головатенко