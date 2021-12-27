Ростуризм: туристическая отрасль России по итогам 2021 года недополучит 1,2 трлн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Ростуризм оценил размер доходов, которые в 2021 году недополучила туристическая отрасль из-за отсутствия туристов из других стран. По оценкам агентства, эта сумма по итогам года составит 1,2 трлн рублей.

Ожидается, что общий оборот туристической отрасли восстановится до 2,5 триллиона рублей. Однако допандемийных показателей она не превысит. В 2019-м общий оборот туротрасли составлял 3,7 трлн рублей, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В этом месяце вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин сообщил, что, по версии Всемирной туристской организации, Россия вошла в первую пятерку стран по темпам восстановления внутреннего туризма. По его словам, из-за пандемии коронавируса люди все еще опасаются путешествовать, несмотря на то, что на рынке идет тенденция на восстановление. Это заметно по цифрам, объемным показателям и направлениям.

Татьяна Демина