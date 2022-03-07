Синоптики рассказали, какая погода ждет татарстанцев на этой неделе

В Татарстан на этой неделе пришло похолодание. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра РТ.

8 и 9 марта существенных осадков на большей части республики не ожидается. Местами в южных и юго-восточных районах из-за близости атмосферного фронта пройдет небольшой снег. Ночью, утром ожидается похолодание до -13..-18 градусов, при прояснениях до -24 градусов. Днем ожидается 6 до 12 градусов ниже нуля. На дорогах гололедица.

10 и 11 марта будет облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ночью утром температуры также опустятся до минус 15 — 20, при прояснениях и в низких местах до -24, днем ожидается от -6 до -11 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в субботу, 12 марта, днем при прохождении атмосферного фронта северного циклона местами прогнозируется небольшой снег. Ночью ожидается до -16..-21, днем -4..-9 градусов.

Минувшей ночью в Татарстане похолодало до -24 градусов, днем сегодня температуры воздуха опустились от -9 до -11 градусов.

Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев в беседе с «Реальным временем» отмечал, что после 8 марта температуры в республике будут на 4 градуса ниже нормы. Подробнее — в материале интернет-газеты.



Татьяна Леухина